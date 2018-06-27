Каковы доходы португальцев

Среда, 27 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Каковы доходы португальцев

Данные обнародованы налоговыми органами на основе деклараций о доходах (IRS), поданных в 2016 году.

Согласно им, около 45% португальцев имели годовой валовый доход (rendimento bruto) менее 10 тыс. евро, 27,62% - от 10 до 19 тыс. евро, 19,4% - до 40 тыс. евро.

Также в период между 2015 и 2016 годами было зафиксировано небольшое увеличение - на 1,49% - числа налогоплательщиков-домохозяйств, которые уплатили подоходный налог. Доходы подавляющего большинства налогоплательщиков (68,19%), уплативших IRS, сосредоточены в диапазоне от 10 тыс. до 40 тыс. евро, 13,8% - от 40 тыс. до 100 тыс. евро, а 1,56% - более 100 тыс. евро.

В 2016 году размер вподоходного налога (IRS), переданного в государственную казну, увеличился на 6,57%.

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