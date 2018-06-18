Карасев назначен резервным судьей на матч Португалия - Марокко

Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Встреча группы В состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве, пишет РИА Новости.

Главным арбитром будет американец Марк Гейгер, лайнсменами - канадец Джо Флетчер и американец Фрэнк Андерсон, еще один представитель России Антон Аверьянов - резервный лайнсмен.

Ранее Карасев отработал резервным арбитром на матче между командами Марокко и Ирана в Санкт-Петербурге (0:1).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.