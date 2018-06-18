Карасев назначен резервным судьей на матч Португалия - Марокко
Российский арбитр Сергей Карасев назначен резервным судьей матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко.
Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Встреча группы В состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве, пишет РИА Новости.
Главным арбитром будет американец Марк Гейгер, лайнсменами - канадец Джо Флетчер и американец Фрэнк Андерсон, еще один представитель России Антон Аверьянов - резервный лайнсмен.
Ранее Карасев отработал резервным арбитром на матче между командами Марокко и Ирана в Санкт-Петербурге (0:1).
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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