Кардозу вернётся в Португалию

Вторник, 21 Январь 2020 Португалия Португалия

Кардозу вернётся в Португалию

Полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу покидает команду.

По информации Metaratings.ru, португалец вернётся на родину, где им интересуются два клуба из нижней части таблицы – «Морейренсе» и «Тондела».

Сам игрок хотел бы вернуться в «Тонделу», из которой перешёл в «Динамо» летом 2018 года за 1,2 миллиона евро. Проблема в том, что «жёлто-зелёные» хотят вернуть Кардозу за значительно меньшую сумму, что не устраивает динамовцев, пишет metaratings.ru.

Кардозу так и не прижился в «Динамо». По словам источника, близкого к клубу, Мигель недоволен тем, что ему не доверяли играть на любимом левом фланге. Кроме того, на тренировках португалец также не впечатляет: молодёжь, подтягиваемая из дубля, смотрится ничуть не хуже.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)