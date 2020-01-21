Кардозу вернётся в Португалию

По информации Metaratings.ru, португалец вернётся на родину, где им интересуются два клуба из нижней части таблицы – «Морейренсе» и «Тондела».

Сам игрок хотел бы вернуться в «Тонделу», из которой перешёл в «Динамо» летом 2018 года за 1,2 миллиона евро. Проблема в том, что «жёлто-зелёные» хотят вернуть Кардозу за значительно меньшую сумму, что не устраивает динамовцев, пишет metaratings.ru.

Кардозу так и не прижился в «Динамо». По словам источника, близкого к клубу, Мигель недоволен тем, что ему не доверяли играть на любимом левом фланге. Кроме того, на тренировках португалец также не впечатляет: молодёжь, подтягиваемая из дубля, смотрится ничуть не хуже.