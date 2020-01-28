Карнавальная Магия и Фантазия на португальских улицах

Самый португальский карнавал в Португалии воцарится на шесть дней

Отдавая дань традиции, зародившейся в 1912 году, на шесть дней ключи от городка Торреш-Ведраша передадут участникам карнавала, для которого в 2020 году выбрана тема «Магия и Фантазия». Каждый желающий может стать героем, поэтому приветствуется появление в масках, пишет ТАСС..

Среди наиболее ожидаемых моментов празднества следует отметить:

шествие тысяч детей со всего муниципалитета по центральным улицам;

парад пожилых жителей, которые специально приедут из разных мест Португалии;

вручение ключей от города карнавальной «Монархии» перед зданием мэрии;

процессию персонажей с огромными головами, которые будут танцевать под звуки Zés Pereiras, в сатирической форме изображая политических и прочих известных личностей современности;

среди новшеств этого года — объявление победителей конкурса на лучшие костюмы (во вторник в 15:00);

суд над правителями последних дней на заключительном мероприятии 26 февраля на улице Tenente Valadim;

фейерверк.