Карнавальная Магия и Фантазия на португальских улицах

Вторник, 28 Январь 2020 Португалия Португалия

Карнавальная Магия и Фантазия на португальских улицах

Приближается время ежегодного карнавала в Торреш-Ведраше. В этом году он пройдет с 21 по 26 февраля под лозунгом «Magia & Fantasia».

Самый португальский карнавал в Португалии воцарится на шесть дней

Отдавая дань традиции, зародившейся в 1912 году, на шесть дней ключи от городка Торреш-Ведраша передадут участникам карнавала, для которого в 2020 году выбрана тема «Магия и Фантазия». Каждый желающий может стать героем, поэтому приветствуется появление в масках, пишет ТАСС..

Среди наиболее ожидаемых моментов празднества следует отметить:

шествие тысяч детей со всего муниципалитета по центральным улицам;

парад пожилых жителей, которые специально приедут из разных мест Португалии;

вручение ключей от города карнавальной «Монархии» перед зданием мэрии;

процессию персонажей с огромными головами, которые будут танцевать под звуки Zés Pereiras, в сатирической форме изображая политических и прочих известных личностей современности;

среди новшеств этого года — объявление победителей конкурса на лучшие костюмы (во вторник в 15:00);

суд над правителями последних дней на заключительном мероприятии 26 февраля на улице Tenente Valadim;

фейерверк. 

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