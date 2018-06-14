Карвалью отстранен от должности президента Спортинга
Контрольный комитет отстранил Бруну Де Карвалью от руководства Спортингом.
Де Карвалью обвиняется в «нарушении конституции клуба».
Вместо него назначен Жайме Марта Соареш. В период своего президентства Де Карвалью отметился конфликтами с игроками, что привело к нападению болельщиков на футболистов.
В итоге сразу шестеро футболистов расторгли контракты со «львами»: Руи Патрисиу, Виллиам Карвалью, Бас Дост, Даниэль Поденсе, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш. Ожидается, что это сделают также Родриго Батталья, Жереми Матье и Маркос Акунья.
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