Кашкайш входит в топ-5 европейских направлений года

В 2019 году Брага почти победила. Будапешт стал лучшим европейским направлением 2019 года, а Брага заняла 2-е место.



В этом году главный приз «Европейское направление года» отправляется в Кольмар, Францию, благодаря его историческому центру, культурой и винами региона Эльзас или района Маленькая Венеция.



Кашкайш, португальский кандидат смог войти в топ-5. В то время как Кольмар набрал почти 178 тысяч голосов, Кашкайш набрал чуть более 34 тысяч, что гарантировало ему, именно 5-е место.



Кашкайш описали как один из «самых красивых и престижных мест в Европе», его «идеальное расположение» («в двух шагах» от Лиссабона и Синтры, Эрисейра, Мафра) и мягкий климат. «Португальская Ривьера предлагает удивительное разнообразие ландшафтов и достопримечательностей», «призывает к отдыху и бизнесу, гольфу, солнцу, морским и водным видам спорта.