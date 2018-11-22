Касильяс может сменить Португалию на США

По информации издания Diario, интерес к легендарному испанскому вратарю проявляет клуб «Чикаго Файр» из Major League Soccer (высшая американская футбольная лига).

Отмечается, что одной из причин возможного ухода Касильяса могут стать разногласия с нынешним главой «Порту» Сержиу Консейсау, который также является известным в прошлом игроком. Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года, передает gazeta.ru.

37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Затем голкипер перешел в «Порту», в составе которого также отметился чемпионским титулом. В этом сезоне он провел десять матчей в чемпионате Португалии и пропустил шесть мячей.