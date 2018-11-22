Касильяс может сменить Португалию на США

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Касильяс может сменить Португалию на США

Голкипер футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс может сменить команду уже летом следующего года.

По информации издания Diario, интерес к легендарному испанскому вратарю проявляет клуб «Чикаго Файр» из Major League Soccer (высшая американская футбольная лига).

Отмечается, что одной из причин возможного ухода Касильяса могут стать разногласия с нынешним главой «Порту» Сержиу Консейсау, который также является известным в прошлом игроком. Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года, передает gazeta.ru.

37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Затем голкипер перешел в «Порту», в составе которого также отметился чемпионским титулом. В этом сезоне он провел десять матчей в чемпионате Португалии и пропустил шесть мячей.

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