Касильяс признан лучшим вратарем прошлого сезона в Португалии

Пятница, 18 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Касильяс признан лучшим вратарем прошлого сезона в Португалии

Союз игроков Португалии признал голкипера «Порту» Икера Касильяса лучшим вратарем национального первенства прошлого сезона.

— У меня есть только слова благодарности всем, учитывая мою ситуацию. Это большая честь. Надеюсь, данная награда не последняя для меня, — написал Касильяс в Twitter.

Напомним, что 38-летний вратарь перенес инфаркт в начале мая. Позже Касильяс сказал, что примет окончательное решение относительно продолжения карьеры в марте следующего года, основываясь на самочувствии и результатах медицинских тестов, пишет news.sportbox.ru.

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