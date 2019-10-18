Касильяс признан лучшим вратарем прошлого сезона в Португалии

— У меня есть только слова благодарности всем, учитывая мою ситуацию. Это большая честь. Надеюсь, данная награда не последняя для меня, — написал Касильяс в Twitter.

Напомним, что 38-летний вратарь перенес инфаркт в начале мая. Позже Касильяс сказал, что примет окончательное решение относительно продолжения карьеры в марте следующего года, основываясь на самочувствии и результатах медицинских тестов, пишет news.sportbox.ru.