Казахстан и Португалия намерены укреплять сотрудничество

Вторник, 11 Февраль 2020 Португалия Португалия

Казахстан и Португалия намерены укреплять сотрудничество

Казахстан и Португалия намерены укреплять сотрудничество в области защиты окружающей среды и устойчивого развития.

7 февраля 2020 г. в г. Лиссабоне Посол Даулет Батрашев провел встречу с Министром окружающей среды Португалии Жоао Матош Фернандешем.

В ходе состоявшейся беседы, обсуждены перспективы развития взаимодействия и обмена опытом между Казахстаном и Португалией в сфере защиты окружающей среды, зеленых технологий и борьбы с изменениями климата, как на двусторонней, так и многосторонней основе. 

Казахстанский дипломат проинформировал о принимаемых руководством РК мерах по внедрению концепции «зеленого развития» и низкоуглеродного экономического роста, заострив внимание на проведении выставки "EXPO-2017", деятельности Международного центра зеленых технологий (МЦЗТ) и инвестиционных проектов, последовательной реализации Целей устойчивого развития и инициативе РК «Зеленый мост».

Было отмечено наличие у сторон технологий, опыта и идей, которые могут быть взаимовыгодно использованы в ходе работы по улучшению экологической ситуации и выполнения международных обязательств в сфере климата. В этой связи, собеседники выразили готовность к продолжению активного диалога по тематике защиты окружающей среды, пишет dknews.kz.

По итогам встречи, достигнута договоренность о взаимодействии по установлению контактов для обмена опытом между МЦЗТ и португальским научно-исследовательским институтом INESC TEC, а также проведении регулярных встреч между руководством отраслевых ведомств двух стран.

Португалия является одним из международных лидеров в сфере зеленых технологий. В настоящее время, 56% потребляемой в Португалии энергии производится за счет возобновляемых источников. К 2030 г., планируется довести данный показатель до 80%.

INESC TEC ведет научные исследования в области ВИЭ, информационных технологий и искусственного интеллекта, и является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов Португалии. В его состав входит 13 исследовательских центров, в которых работает более 700 научных сотрудников.

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