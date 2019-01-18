Казахстан и Португалия проведут инвестиционный форум

Посол Казахстана во Франции и по совместительству в Португалии Жан Галлиев посетил Лиссабон, где встретился с президентом Португалии Марсело Соузой, министром иностранных дел Агушто Сильвой, генеральным секретарем Министерства экономики Жуау Невесом, депутатом Ассамблеи Жуау Соарешем, а также с представителями деловых кругов Португалии.

Об этом сегодня, 18 января, сообщает МИД Казахстана.

В ходе встречи с президентом была отмечена важность расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения португальских инвестиций и новых технологий в казахстанскую экономику, а также выражена заинтересованность сторон в проведении инвестиционного бизнес-форума, который способствовал бы углублению сотрудничества между деловыми кругами двух стран и поиску взаимовыгодных и конкурентоспособных проектов.

Во время беседы с главой внешнеполитического ведомства особое внимание было уделено вопросам экономической дипломатии с учетом новых задач, поставленных перед внешнеполитическим ведомством РК, пишет eadaily.com.

Как сообщало EADaily, в конце 2018 года МИД Казахстана получил новые полномочия — теперь внешнеполитическое ведомство занимается также привлечением зарубежных инвестиций.

Португальский депутат, бывший председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Жуау Соареш выразил уверенность в том, что установившийся позитивный политический диалог между странами является хорошей основой для дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. Сторонами была отмечена заинтересованность в интенсификации контактов между законодательными органами двух стран, в том числе по формированию «Клуба друзей Казахстана в Португалии».

Жуау Невес отметил важность дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере инноваций, развитии стартап-индустрии, инженерии, сельского хозяйства и туризма, а также необходимости ускорения работы по заключению межправительственного Соглашения об экономическом, торговом и технологическом сотрудничестве, которое станет основой для создания межправительственной комиссии, являющейся эффективным механизмом решения задач, представляющих обоюдный интерес.

Также достигнута договоренность о проведении в сентябре 2019 года инвестиционного форума с участием деловых кругов двух стран.

По итогам встреч с представителями бизнес-кругов Португалии, ряд представителей компаний выразили интерес к инвестированию в проекты ВИЭ, агропромышленный сектор и ИКТ на территории Казахстана и поделились планами по организации в ближайшее время бизнес-миссии в Астану и Алма-Ату. Отдельно была подчеркнута идея создания совместных предприятий по производству высококачественных текстильных изделий и обуви «Made in Qazaqstan», с учетом значительного опыта португальских компаний.