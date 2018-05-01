Киркоров показал, как отметил день рождения в Португалии
Певец Филипп Киркоров показал видео с тем, как он отметил свой день рождения в Португалии.
Ролик появился на его странице в «Инстаграме».
«Ну, а вот так мы отгуляли мой 51-й день рождения на берегу Атлантического океана, здесь, в Португалии, в столице Лиссабоне, всем практически «Евровидением», - сказано, в частности, в посте.
Исполнитель поблагодарил всех за подарки и участие в празднике, а также уточнил, что «на десерт» не удержался и «на радостях» спел свой хит «Цвет настроения - синий», пишет ren.tv.
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