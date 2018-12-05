Китай хочет укрепить экономические связи с Португалией

"Мы должны продолжать расширять и улучшать наши существующие проекты, наращивать торговлю и создавать другие области роста, - сказал Си на совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой в Лиссабоне. - Мы должны укреплять сотрудничество на других рынках".

"Португалия - важная европейская страна, - заявил председатель КНР. - Наше сотрудничество имеет свои естественные преимущества".

Китай стал крупным инвестором Португалии в рамках международной программы финансовой помощи стране в 2011-2014 гг. В мае China Three Gorges Corp. предложила 9,1 млрд евро, чтобы увеличить свою долю в португальской компании EDP - Energias de Portugal SA. Если предложение будет принято, сделка станет крупнейшим приобретением Китая за рубежом в этом году.

China State Grid владеет долей в размере 25% в компании энергетического сектора REN - Redes Energeticas Nacionais SA. Китайская Fosun Group является крупнейшим акционером банка Banco Comercial Portugues SA с 27%-й долей, а также контролирует страховщика Fidelidade.

Кроме того, Португалия привлекает богатых китайцев программой "золотая виза", которая позволяет иностранцам покупать недвижимость стоимостью от 500 тыс. евро в обмен на вид на жительство.

Си Цзиньпин посетил Португалию с двухдневным официальным визитом, пишет vestifinance.ru.

Ранее председатель КНР побывал в Испании.

Выступая в верхней палате парламента Испании во время своего визита в Мадрид, Си заявил, что его страна расширит доступ к рынкам для иностранных инвесторов и усилит защиту прав интеллектуальной собственности. Он также сказал, что Китай планирует импортировать товары на сумму $10 трлн в течение следующих пяти лет.