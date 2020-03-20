Китай направил в Евросоюз 2 млн масок и 50 тысяч тестов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейден сообщила, что в скором времени правительство Китая передаст в ЕС 200 тысяч масок с респираторами, 2 млн хирургических масок и 50 тысяч тестов на коронавирус.



«Власти Китая не забыли, что в январе, когда страна была очагом эпидемии, Евросоюз пожертвовал боле 50 тонн медицинского оборудования. Сейчас очаг пандемии в Европе и нам нужны средства защиты», - говорится в заявлении чиновницы.



Лейден также сообщила, что в Евросоюзе активно ускоряют производство средств защиты, однако этот процесс займет несколько недель.



Напомним, коронавирусом нового типа в мире заболели более 200 тысяч человек, 8200 из них погибли. В марте этого года ВОЗ был вынужден объявить о пандемии коронавируса в мире.