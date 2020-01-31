Китайцы любят португальскую обувь

Пятница, 31 Январь 2020 Португалия Португалия

Китайцы любят португальскую обувь

Китайцы по всему миру экспортируют свою обувь, а носить предпочитают португальские бренды: Vitoria, El Tempo и Westriders.

На территории Китая тысячи обувных фабрик, но большая часть продукции уходит за границу.

Сами же китайцы обожают обувь из Португалии, ежегодно увеличивая экспорт: в 2009 году из Португалии в Китай было поставлено 34 тысячи пар летней, зимней и межсезонной обуви на 646,5 тысячи евро (в среднем 18,86 евро за пару), в 2019 году — на 12,9 миллионов евро (в среднем по 41,06 евро за одну пару), пишет ТАСС.

За десять лет объемы поставок возросли в 20 раз.

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