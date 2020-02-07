Клуб ФНЛ подписал защитника из Португалии

Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Футболист присоединился к клубу в качестве свободного агента.

23-летний центральный защитник Рукас ранее прошел систему «Сибири», московского «Динамо» и тульского «Арсенала». С сезона-2017/18 он выступал в Португалии за «Пениши» (7 матчей) и «Лейрию» (11 матчей), пишет news.sportbox.ru.

Также на счету Рукаса есть 4 матча и 1 гол за сборную России до 18 лет.

После 25-ти туров «Томь» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.