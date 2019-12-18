Клубы Португалии интересуются Луниным

Среда, 18 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Клубы Португалии интересуются Луниным

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может в январе сменить клубную прописку.

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира летом перешел в “Вальядолид” на правах аренды, к сожалению, ожидаемой игровой практики украинский вратарь так и не получил.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, ситуация может измениться для вратаря уже в ближайшее время.

Луниным интересуется много клубов. По нашей информации, это Испания, Португалия и еще ряд команд из не последних европейских чемпионатов. Все упирается в то, удастся ли юридически остановить его аренду в «Вальядолиде», пишет euro.com.ua.

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