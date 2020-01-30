Книжный магазин Lello в Порту в 2019 году посетил миллион человек

Четверг, 30 Январь 2020 Португалия Португалия

Книжный магазин Lello в Порту в 2019 году посетил миллион человек

Книжный магазин с одним из самых красивых интерьеров в мире располагается в Порту — это известный Lello.

Туристы часто заходят в прекрасно оформленный магазин просто полюбоваться интерьером, видимо, поэтому в 2018 году стали покупателями лишь 35% посетителей. Однако их поток в прошлом году резко возрос — в магазин зашло более миллиона человек.

На церемонии празднования 111-летия книжного магазина Lello Педру Пинту, администратор магазина, рассказал, что в 2017 году ежедневно в среднем продавалось 714 литературных произведений, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Всего было продано более 357 тысяч томов, пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)