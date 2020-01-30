Книжный магазин Lello в Порту в 2019 году посетил миллион человек

Туристы часто заходят в прекрасно оформленный магазин просто полюбоваться интерьером, видимо, поэтому в 2018 году стали покупателями лишь 35% посетителей. Однако их поток в прошлом году резко возрос — в магазин зашло более миллиона человек.

На церемонии празднования 111-летия книжного магазина Lello Педру Пинту, администратор магазина, рассказал, что в 2017 году ежедневно в среднем продавалось 714 литературных произведений, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Всего было продано более 357 тысяч томов, пишет ТАСС.