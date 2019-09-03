Количество бездомных животных в Португалии продолжает расти

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Количество бездомных животных в Португалии продолжает расти

Нехватка материальных ресурсов и перенаселенность в питомниках привели к огромному числу брошенных животных в Португалии.

Ассоциация муниципальных ветеринаров предупредила на этой неделе об абсолютно «абсурдном» количестве животных - около 50 000 в год, которые собирают с улиц.

По словам Рикардо Лобо, одного из директоров Ассоциации муниципальных ветеринаров, в 2017 и 2018 годах количество животных, собираемых официальными центрами сбора (CRO), составляло около 41 000 и 36 000 соответственно, тогда как количество усыновлений составляет всего лишь 17 тысяч животных в год, пишет ТАСС.

«Количество брошенных животных, которое нас просят забрать, все еще находится на совершенно абсурдном уровне, поэтому питомники не могут их забрать», - сказал Лобо репортёру агенства Lusa. «Помимо расходов, которые страна не готова нести, нет смысла строить больше питомников - каждый муниципалитет должен будет строить« два-три питомника в год », чтобы содержать всех своих брошенных животных.

Помимо политики стерилизации, Рикардо Лобо считал, что борьба с увеличением количества бездомных животных заключается в просвещении людей, что займет много времени. «У нас не хватает общего образования о том, что такое владеть домашними животными», - сказал Рикардо Лобо, повторяя необходимость создания законов надзора, наказания и осведомленности.

По словам ветеринара, возможно «изменить менталитет» людей при помощи информационных кампаний в школах. «Мы можем изменить менталитет. Мы можем изменить представление о том, каково это иметь домашнее животное, чтобы детям не приходилось заставлять своих родителей приобретать домашнее животное, если у них нет соответствующих условий для его содержания», - добавил он.

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