Количество иностранцев, проживающих в Португалии, увеличилось на 12 процентов

Иностранное население увеличилось с 588 000 в 2019 году до 660 000 в 2020 году.

Количество иностранных граждан, проживающих в Португалии, увеличилось на 12% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом и составило 660 тысяч иммигрантов с видом на жительство, сообщил министр внутренних дел Эдуарду Кабрита.

Рассмотрев иммиграцию в Португалию как «положительный фактор», министр отметил, что «механизм онлайн-продления вида на жительство был введен в разгар пандемии, которой уже охвачено 100 тысяч иммигрантов, 11 тысяч из которых являются студентами высших учебных заведений».

Чиновник также подчеркнул, что с 2015 года количество проживающих в Португалии иностранных граждан увеличилось на 75%.