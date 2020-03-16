Количество иностранных студентов в Португалии выросло на 38%

Понедельник, 16 Март 2020 Португалия Португалия

Количество иностранных студентов в Португалии выросло на 38%

Все больше иностранных студентов приезжают в Португалию для получения образования.

Число новых иностранных студентов в португальских вузах увеличилось на 38 процентов в этом учебном году и достигло 5477 новыми студентами, большинство из которых прибыло из Бразилии, пишет ТАСС.

Новые студенты, прибывшие в Португалию с целью учёбы, поступили в основном в университеты, но 44 процента от общего числа - 2398 студентов - поступили в политехнические учебные заведения. Из тех, кто учился в университетах, 595 человек учились в Порту.

В общей сложности 2838 студентов прибыли в Португалию из Бразилии, 926 из Кабо-Верде, 708 из Гвинеи-Бисау, 521 из Анголы и 111 из Сан-Томе и Принсипи.

За 20 лет процент иностранных студентов в португальских университетах и политехнических институтах увеличился в пять раз.

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