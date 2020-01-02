Количество китайских студентов в Португалии выросло в 4 раза

Тенденция роста студентов из КНР нарастала с 2011-2012 учебного года, когда 336 учеников прибыли из этой страны. В 2018-2019 учебном году в Португалию прибыло 1296 официально зарегистрированных студентов из Китая.

Анализ таблиц Главного управления образования и науки (DGEEC) по странам происхождения показывает, что китайские школьники в основном изучают языки, юриспруденцию, управление и администрирование, причём на разных уровнях: бакалавриат, магистратура и докторантура.

Согласно данным DGEEC, в Лиссабоне было зарегистрировано наибольшее количество учащихся в целом за анализируемый период, далее следовали Авейру, Брага, Коимбра и Порту, пишет ТАСС.