Количество туристов, побывавших в Португалии, выросло

Согласно данным статистики за 2018 год, опубликованной сегодня INE, количество туристов выросло на 7,5% и составило 22,8 млн. Согласно статистике, Испания остается источников туристов с долей 25,4%. При этом 22,5 млн. туристов провели в Португалии 67,7 млн. ночей, что больше на 5,1% и 3,1% по сравнению с показателями 2017 года, пишет ТАСС.

В статистическом докладе также говорится, что показатели по туризму в сельской местности в прошлом году выросли на 3,4% и 2,6% с точки зрения количества гостей и ночлегов.

В 2018 году жители Португалии совершили 22,1 млн. туристических поездок, что больше на 4,2%, нежели за предыдущий год.