Комплектующие для авто делают в Португалии

Автопромышленный комплекс Португалии превратился в одну из основных движущих сил экономики Португалии. Об этом свидетельствуют данные статистики, согласно которым общая стоимость португальского автопрома достигла 11 миллиардов евро, пишет ТАСС.

Цифры Национального статистического института (INE) свидетельствуют о том, что 98 процентов всех автомобилей, произведенных в Европе, имеют компоненты, которые производятся в Португалии. Большая часть элементов новых автомобилей экспортируется в Испанию, далее следуют Германия, Франция и Великобритания.

Согласно данным за 2018 год, эта автопром приносит не менее пяти процентов в ВВП страны. В настоящее время автопромышленный комплекс Португалии включает 265 фабрик, расположенных практически в каждом регионе страны, за исключением Алгарве.