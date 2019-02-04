Комплектующие для авто делают в Португалии

Понедельник, 04 Февраль 2019 Португалия Португалия

Комплектующие для авто делают в Португалии

98% автомобилей, собираемых в ЕС, имеют комплектующие, сделанные в Португалии.

Автопромышленный комплекс Португалии превратился в одну из основных движущих сил экономики Португалии. Об этом свидетельствуют данные статистики, согласно которым общая стоимость португальского автопрома достигла 11 миллиардов евро, пишет ТАСС.

Цифры Национального статистического института (INE) свидетельствуют о том, что 98 процентов всех автомобилей, произведенных в Европе, имеют компоненты, которые производятся в Португалии. Большая часть элементов новых автомобилей экспортируется в Испанию, далее следуют Германия, Франция и Великобритания.

Согласно данным за 2018 год, эта автопром приносит не менее пяти процентов в ВВП страны. В настоящее время автопромышленный комплекс Португалии  включает 265 фабрик, расположенных практически в каждом регионе страны, за исключением Алгарве.

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