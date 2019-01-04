Концерт Стивена Уилсона в Лиссабоне

Стивен Уилсон уже выпустил более пятидесяти альбомов на протяжении трех десятилетий своей карьеры, и его последний полноформатный альбом «To The Bone» стал самым продаваемым за всю его карьеру. Диск достиг № 3 в списке продаж в Великобритании и № 2 в Германии, а также вошел в различные рейтинги Топ-10 по всей Европе.

Его смелость также была удостоена щедрой похвалы в специальной прессе.

Время проведения: 15 января

Место проведения: Altice Arena – Lisboa