Концерт Стивена Уилсона в Лиссабоне

Пятница, 04 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Концерт Стивена Уилсона в Лиссабоне

После создания двух масштабных шоу в 2015 и 2018 году, Стивен Уилсон  – один из крупнейших представителей прогрессивного рока – возвращается на Алтис-Арену.

Стивен Уилсон уже выпустил более пятидесяти альбомов на протяжении трех десятилетий своей карьеры, и его последний полноформатный альбом «To The Bone» стал самым продаваемым за всю его карьеру. Диск достиг № 3 в списке продаж в Великобритании и № 2 в Германии, а также вошел в различные рейтинги Топ-10 по всей Европе.

Его смелость также была удостоена щедрой похвалы в специальной прессе.

Время проведения: 15 января

Место проведения: Altice Arena – Lisboa

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