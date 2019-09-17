Конфискованный в Португалии танкер компании PDVSA будет продан

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Конфискованный в Португалии танкер компании PDVSA будет продан

По данным агентства, его стоимость составит 6,4 млн долларов.

Танкер венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA будет продан на аукционе за 6,4 млн долларов. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на организатора торгов.

По его информации, судно было задержано португальскими властями из-за неуплаты в прошлом году. PDVSA сейчас сталкивается с большими трудностями из-за санкций США против Венесуэлы, пишет ТАСС.

Нефтяной танкер пришвартован в водах Португалии с 2017 года из-за споров с судоходными фирмами, поставщиками топлива и портовыми властями португальской столицы. В августе 2018 года морской суд Лиссабона постановил конфисковать танкер.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья