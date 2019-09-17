Конфискованный в Португалии танкер компании PDVSA будет продан
По данным агентства, его стоимость составит 6,4 млн долларов.
Танкер венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA будет продан на аукционе за 6,4 млн долларов. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на организатора торгов.
По его информации, судно было задержано португальскими властями из-за неуплаты в прошлом году. PDVSA сейчас сталкивается с большими трудностями из-за санкций США против Венесуэлы, пишет ТАСС.
Нефтяной танкер пришвартован в водах Португалии с 2017 года из-за споров с судоходными фирмами, поставщиками топлива и портовыми властями португальской столицы. В августе 2018 года морской суд Лиссабона постановил конфисковать танкер.