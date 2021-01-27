Конор МакГрегор 10 недель тренировался в Португалии

Самый популярный боец ​​ММА в мире готовился вернуться в октагон в скромном спортзале в Лагуше на юге Португалии. Конор МакГрегор, беспокойный ирландец, который уже был чемпионом в двух разных весовых категориях, более или менее незаметно провел время в Алгарве, отметившись в Инстаграм пробежками по пляжу Камилу и несколькими бокалами в ирландском баре в Лагуше.

Главной базой для тренировок стал спортзал Shinobi в Лагуше. Его владелец - ирландец Колин Бирн, один из членов технической команды МакГрегора. «Я постоянно с Конором на гастролях большую часть года, и моя основная работа - помогать «Доку» Джулиану Долби с фитнес-программой Конора. Но я также нахожу места для тренировок, закрепляю пластроны, обучаю его бить ногами. Моя официальная должность - соньёр», - рассказывает Колин Бирн.

Ирландский боец, получивший 85 миллионов долларов за боксерский поединок с бывшим чемпионом Флойдом Мэйвезером, был в Португалии с женой и детьми и тренировался каждый день на улице и в спортзале. Все это время зал был закрыт для посетителей.

«Мы выбрали Португалию, потому что я живу в Алгарве 11 лет и знаю людей. Я закрыл тренажерный зал, чтобы мы с Конором могли выйти на улицу, не беспокоясь о папарацци и фанатах, - говорит Бирн. - Но люди в Лагуше знают, кто он такой, потому что, когда они увидели меня одного, они спросили, как проходят тренировки и нравится ли Конору находиться в Португалии. Они просто уважительны». «Это было бы невозможно нигде в мире. Таковы португальцы», - с восхищением подчеркнул тренер.