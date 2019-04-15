Генеральное консульство Португалии в Лондоне продлевает время работы еще на два часа в день, чтобы удовлетворить растущий поток клиентов, связанный с Брекситом.

Об этом сообщил Государственный секретарь по делам португальских общин Хосе Луиса Карнейру на этой неделе.

В течение этой недели офис консульства Португалии в Лондоне открывался в 8 утра вместо 8:30 утра и закрывался в 18:00 часов. Также консульство в Манчестере продлило часы работы с 8:15 до 17:00. Кроме того, консульство в Лондоне будет работать и по субботам. «В Лондоне субботы будут использоваться для организации и подготовки бэк-офиса работы с записями о рождении, гражданскими картами и паспортами», - сказал Карнейру. Он сказал, что занятость и социальное положение дипломатических работников в столице отличается от коллег в северной Англии, потому что стоимость проживания заставляет многих из них проживать за пределами Лондона, что приводит к длительным поездкам в офис.

В рамках ухода Великобритании из ЕС все граждане Европы, включая португальцев, должны подать заявку на получение статуса резидента страны как минимум до конца 2020 года. Для подачи заявки нужны многие документы, которые можно получить в консульствах Португалии в Соединенном Королевстве, пишет ТАСС.