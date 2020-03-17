Консульство РФ в Португалии приостанавливает прием из-за коронавируса

Вторник, 17 Март 2020 Португалия Португалия

Консульство РФ в Португалии приостанавливает прием из-за коронавируса

Эти меры носят временный характер, уточнили в дипмиссии.

Консульство России в Португалии приостанавливает доступ граждан из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Лиссабоне на странице в Facebook.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и с учетом мер, принимаемых правительствами России и Португалии, с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства для оказания консульских услуг, не имеющих срочного характера, - уточнили в диппредставительстве. - Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", пишет ТАСС.

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