Консульство РФ в Португалии приостанавливает прием из-за коронавируса

Консульство России в Португалии приостанавливает доступ граждан из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Лиссабоне на странице в Facebook.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и с учетом мер, принимаемых правительствами России и Португалии, с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства для оказания консульских услуг, не имеющих срочного характера, - уточнили в диппредставительстве. - Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", пишет ТАСС.