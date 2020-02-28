Коронавирус подбирается к границам Португалии

Новые случаи инфицирования вирусом Covid-19 зафиксированы в соседней Испании, всего в 200 километров от границы с Португалией. Газета El Pais сообщает, что 62-летний мужчина был накануне госпитализирован в Севилье. Тем временем, с эпидемией вируса борются в Италии, где, по последним данным, число зараженных превысило 400 человек. На карантине находятся жители сразу несколько городов, в том числе португальские студенты, которым временно запрещено покидать страну.



Пока в Португалии официально не зарегистрировано случаев опасного заболевания. Однако, подозрения на коронавирус появляются регулярно. Так, накануне в медучреждение Centro Hospitalar Universitário de São João была госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из Милана. Пока результаты анализов на вирус не обнародованы.



Ситуация со вспышкой заболевания в южных странах Европы уже вызвало беспокойство португальской национальной Федерации врачей. Накануне, в интервью телеканалу SIC, представитель Федерации Жуао Проэнса сообщил, что больницы страны могут быть не готовы к эпидемии. «Если мы не будем думать о превентивных мерах, в некоторых больницах может не хватить мест, это будет столпотворение», - подчеркнул медик.