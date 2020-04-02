Коронавирус в Португалии - карантин продлили

Число инфицированных коронавирусом в Португалии достигло 8251. Согласно эпидемиологическому бюллетеню, выпущенному Главным управлением здравоохранения страны, среди 726 госпитализированных число пациентов интенсивной терапии растет. Если вчера их было 188, то сегодня уже 230.



За сутки число погибших не изменилось – 187 человек. Выздоровели 43 человека. Еще 4957 человек ждут результатов анализа. Более 20 тысяч человек находятся под наблюдением медиков.

Прошлой ночью президент Португалии, также решил о продлении чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля. Об этом официально он сообщит сегодня вечером.