Космическое будущее Португалии

Так считает экс-президент португальского космического агентства Portugal Space Кьяра Манфлетти.

Португалия признана удобным местом для разработки проектов в космическом секторе, и иностранные компании хотят обосноваться в стране, но их пока останавливает отсутствие здесь «критической массы» космических компаний.

Португалия поставила целью космического сектора к 2030 году создание тысячи рабочих мест и годовой оборот компаний в размере от 400 до 500 миллионов евро.

Кьяра Манфлетти также считает, что Португалия может продвинуться в производстве новых материалов, испытанных в условиях микрогравитации.

На Азорских островах, а именно на Санта-Марии, планируется строительство космической базы для запуска малых спутников. В целом Азорские острова могут способствовать развитию суборбитальных полетов и стать регионом космического туризма.

Что касается португальских космонавтов, Кьяра Манфлетти спрашивает: «Почему бы и нет?».

«На самом деле, это очень просто. Есть европейские отборы. Если много португальцев подадут заявки, шансы на то, что их выберут, возрастут», - подчеркивает она.