Космическое будущее Португалии
В космическом секторе есть компании, которые хотят работать в Португалии, но стране не хватает «критической массы».
Так считает экс-президент португальского космического агентства Portugal Space Кьяра Манфлетти.
Португалия признана удобным местом для разработки проектов в космическом секторе, и иностранные компании хотят обосноваться в стране, но их пока останавливает отсутствие здесь «критической массы» космических компаний.
Португалия поставила целью космического сектора к 2030 году создание тысячи рабочих мест и годовой оборот компаний в размере от 400 до 500 миллионов евро.
Кьяра Манфлетти также считает, что Португалия может продвинуться в производстве новых материалов, испытанных в условиях микрогравитации.
На Азорских островах, а именно на Санта-Марии, планируется строительство космической базы для запуска малых спутников. В целом Азорские острова могут способствовать развитию суборбитальных полетов и стать регионом космического туризма.
Что касается португальских космонавтов, Кьяра Манфлетти спрашивает: «Почему бы и нет?».
«На самом деле, это очень просто. Есть европейские отборы. Если много португальцев подадут заявки, шансы на то, что их выберут, возрастут», - подчеркивает она.