Костюм португальца Конана Осириса назван худшим на «Евровидении-2019»

Четверг, 30 Май 2019 Португалия Португалия

Костюм португальца Конана Осириса назван худшим на «Евровидении-2019»

На третьем месте антирейтинга оказалась Белоруссия.

Голосование, которое было проведено на портале songfestival.be показало, что худшим костюмом в этом году поклонники фестиваля посчитали облачение португальца Конана Осириса. Всего в опросе приняли участие 4 тысячи человек. Второе место антирейтинга заняла кипрская певица, уроженка Грузии Тамта Годуадзе, третье место у артистки из Белоруссии Зены.

Сам Конан Осирис (его настоящее имя — Тьягу Миранда) уже отреагировал на результаты опроса. Он разместил в своем аккаунте в Instagram разъяснение, что именно вдохновило авторов его сценического облачения. Оказалось, что образ, который был создан дизайнером Луишем Карвалью, был вдохновлен насекомыми, в том числе богомолом. Стилистом, выполнившим «доспехи для лица» стал Ruben De Sá Osório, идея была воплощена в жизнь одной из португальских компаний по продаже очков.

Напомним, представитель Португалии выступил на Евровидении 2019 с песней Telemoveis. Артист появился на сцене в зеленом атласном брючном костюме с многочисленными складками.

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