«Краснодар» заинтересован в покупке таланта из Португалии

Отмечается, что половина прав на 23-летнего игрока принадлежит «Бенфике». По контракту с лиссабонским клубом «Морейренсе» должен дать ответ «Краснодару» до 6 апреля.

Если сделка состоится, то «Морейренсе» и «Бенфика» поделят доход от трансфера пополам, пишет news.sportbox.ru.

В этом сезоне португалец Шикинью провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

После 21 тура «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками.