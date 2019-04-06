«Краснодар» заинтересован в покупке таланта из Португалии

Суббота, 06 Апрель 2019 Португалия Португалия

«Краснодар» заинтересован в покупке таланта из Португалии

«Краснодар» предложил девять миллионов евро за трансфер полузащитника португальского «Морейренсе» Шикинью.

Отмечается, что половина прав на 23-летнего игрока принадлежит «Бенфике». По контракту с лиссабонским клубом «Морейренсе» должен дать ответ «Краснодару» до 6 апреля.

Если сделка состоится, то «Морейренсе» и «Бенфика» поделят доход от трансфера пополам, пишет news.sportbox.ru.

В этом сезоне португалец Шикинью провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

После 21 тура «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками.

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