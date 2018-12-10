Криштиану Роналду: Месси нуждается в соперничестве со мной

Футболисты играли в чемпионате Испании на протяжении нескольких сезонов, а также 10 лет подряд завоевывали «Золотой мяч» (по пять у аргентинца и португальца), пишет gazeta.ru.

«Я был успешен во всех клубах и сборной, а он только в Испании. Несмотря на все проблемы я продолжаю быть фантастическим игроком, а Месси, возможно, нуждается во мне больше, чем я нуждаюсь в нем. Я уважаю его как человека, коллегу, великого игрока и хорошего парня, но я не скучаю по нему», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что противостоянию Роналду и Месси посвящен отдельный сайт.