Криштиану Роналду: Месси нуждается в соперничестве со мной

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Криштиану Роналду: Месси нуждается в соперничестве со мной

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о жизни без соперничества с форвардом испанской «Барселоны» Лионелем Месси.

Футболисты играли в чемпионате Испании на протяжении нескольких сезонов, а также 10 лет подряд завоевывали «Золотой мяч» (по пять у аргентинца и португальца), пишет gazeta.ru.

«Я был успешен во всех клубах и сборной, а он только в Испании. Несмотря на все проблемы я продолжаю быть фантастическим игроком, а Месси, возможно, нуждается во мне больше, чем я нуждаюсь в нем. Я уважаю его как человека, коллегу, великого игрока и хорошего парня, но я не скучаю по нему», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что противостоянию Роналду и Месси посвящен отдельный сайт.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья