Криштиану Роналду переносит головную компанию в Португалию

CRS Holding, основная компания, принадлежащая Криштиану Роналду, базировалась в Люксембурге, но теперь имеет штаб-квартиру в Лиссабоне. Операция была проведена в июне 2020 года, название изменилось на CR7 Lifestyle Unipessoal. С уставным капиталом более 16 миллионов евро компания теперь платит налоги в Португалии.

Было принято решение перенести официальную штаб-квартиру, место эффективного управления и центральную администрацию компании с № 92, rue de Bonnevoi, Люксембург, на Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre II, 8-й этаж, комната 10, муниципалитет Лиссабона, Португалия, говорится в протоколе CRS Holding.

Пресса сообщает, что член португальской сборной и действующий игрок «Ювентуса» является единственным партнером в обществе. Перенос штаб-квартиры основной компании CR7, а также смена названия были одобрены 11 мая прошлого года.

Благодаря этой передаче у Роналду теперь шесть компаний, базирующихся в Португалии: CR7 SA, Category Challenge, Ponta de Lança - Sociedade Imobiliária, Sessenta e Cinco Lote, Mussara - Espaço e Eventos Management и CR7 Lifestyle Unipessoal.