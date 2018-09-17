Криштиану Роналду планирует открыть отель в Париже

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Криштиану Роналду планирует открыть отель в Париже

Отель войдет в сеть под брендом  CR 7.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует открыть отель в Париже. Об этом сообщает Goal.
Отель войдет в сеть под брендом CR 7. Он станет шестым по счету и появится в Париже в 2021 году.
В настоящее время функционируют два отеля Роналду в Португалии: в столице Лиссабоне и на острове Мадейра, в родном городе игрока Фуншале.
На 2020 год запланировано открытие еще трех гостиниц - в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.
Отмечается, что стоимость отеля Роналду во Франции оценивается в 60 млн евро. Проект будет проинвестирован футболистом и компанией Pestana в равном соотношении.

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