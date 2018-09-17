Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует открыть отель в Париже. Об этом сообщает Goal.

Отель войдет в сеть под брендом CR 7. Он станет шестым по счету и появится в Париже в 2021 году.

В настоящее время функционируют два отеля Роналду в Португалии: в столице Лиссабоне и на острове Мадейра, в родном городе игрока Фуншале.

На 2020 год запланировано открытие еще трех гостиниц - в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

Отмечается, что стоимость отеля Роналду во Франции оценивается в 60 млн евро. Проект будет проинвестирован футболистом и компанией Pestana в равном соотношении.