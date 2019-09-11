Криштиану Роналду провел 160-й матч за Португалию

Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе португальской команды четыре гола забил нападающий Криштиану Роналду. Еще один мяч на счету Вилльяма Карвалью.

В составе сборной Литвы единственный мяч забил защитник Витаутас Андрюшкявичюс, пишет regnum.ru.

В настоящее время сборная Португалии имеет в активе восемь очков и занимает второе место в группе B. Сборная Литвы набрала одно очко и идёт на пятом месте.