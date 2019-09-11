Криштиану Роналду провел 160-й матч за Португалию
Сборная Португалии одержала победу над командой Литвы в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе португальской команды четыре гола забил нападающий Криштиану Роналду. Еще один мяч на счету Вилльяма Карвалью.
В составе сборной Литвы единственный мяч забил защитник Витаутас Андрюшкявичюс, пишет regnum.ru.
В настоящее время сборная Португалии имеет в активе восемь очков и занимает второе место в группе B. Сборная Литвы набрала одно очко и идёт на пятом месте.