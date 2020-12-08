Криштиану Роналду стал персонажем видеоигры

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду появится в мобильной королевской битве Free Fire, сообщает портал Game Rant.

В игру добавят нового персонажа – Кроноса, прототипом которого стал футболист. Обновление «Операция Кронос» выйдет 19 декабря.

Помимо нового персонажа, в Free Fire появится отдельная вселенная, посвященная Роналду в роли Кроноса, также в игру добавят новое оружие и предметы.

«Невероятно приятно, что в Free Fire появится персонаж, созданный на основе моего образа. Мало того, его появление изменит саму вселенную игры. Разработчики Garena подготовили множество новых возможностей геймплея, которые откроются в игре с выходом «Операции Кронос». Надеюсь, фанаты Free Fire по всему миру ждут этого не меньше меня!» — заявил Роналду.

Garena Free Fire — условно-бесплатная мобильная онлайн-игра, в которой игроки числом до 50 человек сражаются друг с другом в режиме «королевской битвы» за право стать последним выжившим.

Её релиз состоялся 30 сентября 2017 года.

Free Fire стала самым скачиваемым мобильным тайтлом 2019 года. Ранее в игре прошла коллаборация с рэпером Моргенштерном.