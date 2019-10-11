Кристиан Лабутен в Португалии

Пятница, 11 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Кристиан Лабутен в Португалии

Кристиан Лабутен откроет в португальском регионе Алентежу отель на 21 номер и ресторан с меню, ориентированном на местные морепродукты и сыры.

Дизайнер уже много лет владеет домом в городке Мелидеш региона Алентежу. Это место его воодушевляет и вдохновляет. Сюда он любит приезжать на отдых. С недавних пор у Кристиана появились планы по открытию в Алентежу отеля и ресторана. Он рассказал, каким видит новый отель: «простым снаружи и эффектным внутри. Я выбираю для него мебель, собираю керамику, покупаю предметы искусства коренных народов Португалии».

Строительство началось в апреле, архитектор Мадалена Кайадо уверена, что отель гармонично впишется в местный ландшафт, а интерьеры будут отражать эклектичный вкус Лабутена и его склонность к уютной обстановке, пишет votpusk.ru.

Алентежу известен своим размеренным образом жизни и фантастическими морепродуктами. Поэтому в ресторане будут предлагать сезонную, органическую кухню, где должное будет отдано свежей рыбе и местным сырам. Лабутен надеется, что проект будет готов уже к летнему сезону 2020 года.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья