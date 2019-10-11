Кристиан Лабутен в Португалии

Дизайнер уже много лет владеет домом в городке Мелидеш региона Алентежу. Это место его воодушевляет и вдохновляет. Сюда он любит приезжать на отдых. С недавних пор у Кристиана появились планы по открытию в Алентежу отеля и ресторана. Он рассказал, каким видит новый отель: «простым снаружи и эффектным внутри. Я выбираю для него мебель, собираю керамику, покупаю предметы искусства коренных народов Португалии».

Строительство началось в апреле, архитектор Мадалена Кайадо уверена, что отель гармонично впишется в местный ландшафт, а интерьеры будут отражать эклектичный вкус Лабутена и его склонность к уютной обстановке, пишет votpusk.ru.

Алентежу известен своим размеренным образом жизни и фантастическими морепродуктами. Поэтому в ресторане будут предлагать сезонную, органическую кухню, где должное будет отдано свежей рыбе и местным сырам. Лабутен надеется, что проект будет готов уже к летнему сезону 2020 года.