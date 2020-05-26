Кризис обойдется каждой португальской семье в 944 евро

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного 22 мая организацией Deco. «В то же время, когда меры по предотвращению пандемии коронавируса были задействованы, многие португальские семьи оказались в финансовом кризисе. С начала пандемии в нашей стране, с марта прошлого года до середины мая, падение доходов было широко распространено в 70 процентах домохозяйств», - говорится в заявлении Deco - Португальской ассоциации защиты прав потребителей.

Согласно данным, предоставленным ассоциацией, каждая португальская семья потеряла 944 евро и с учетом наличия в стране 4,2 млн. домохозяйств общая сумма достигла 3,9 млрд. евро. «Как следствие, сбережения сильно пострадали. В одной трети случаев сбережения уже использовались для покрытия ежедневных расходов, а еще треть семей ожидают этого. Учитывая неблагоприятные обстоятельства, каждая четвертая семья была вынуждена обратиться за финансовой помощью», - говорится в документе.

Как указал Деку, с начала кризиса 65 процентов португальцев оставались профессионально активными, и 42 процента из них продолжают получать такую же зарплату, в то время как 23 процента сократили свои доходы. Самостоятельно занятые при этом пострадали больше всего.

В ходе данного исследования социологи Deco опросили по репрезентативной выборке в период с 14 по 15 мая в режиме онлайн 1002 португальца в возрасте от 18 до 74 лет, пишет ТАСС.