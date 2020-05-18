Крупнейший курорт Португалии примет первых туристов уже в июне

Понедельник, 18 Май 2020 Португалия Португалия

Крупнейший курорт Португалии примет первых туристов уже в июне

На днях в Алгарве заработают рестораны, а в июне большинство гостиниц.

Самый крупный курорт Португалии - Алгарве готовится в открытию для туристов. Об этом сообщил президент компании Algarve Tourism Жоао Фернандес.

Он подчеркнул, что Португалия еще на ранней стадии приняла жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса. В связи с этим в южной стране намного меньше случаев заражения, чем в других странах Евросоюза, пишет inc-news.ru.

«Алгарве – один из самых слабо затронутых пандемией курортов в Португалии, поэтому мы сейчас планируем осторожно восстанавливать экономическую и социальную активность», — прокомментировал Фернандес.

При этом в данный момент на курорту уже работаю гольф-поля, причалы для яхт, прокаты автомобилей. На днях там запланировано открытие ресторанов, а в июне заработают 75% отелей и пляжи.

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