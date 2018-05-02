Кто может не подавать IRS

доходы, облагаемые по освобождающим ставкам - taxas liberatórias (указаны в ст. 71 Кодекса IRS), при отсутствии выбора в пользу englobamento;

доходы или пенсии в размере 8.500 евро или менее, которые не подвержены удержанию налога и не включают доходы от алиментов/пенсии на содержание свыше 4.104 евро;

осуществляли разовую работу в качестве индивидуального предпринимателя (atos isolados) на сумму менее 1.685,28 евро в год, при условии, что они не получают другого дохода или получают только доходы, облагаемые налогами по освобождающим ставкам.

Освобождение от подачи декларации не распространяется на налогоплательщиков, которые:

сделали выбор в пользу совместного налогообложения; получают временную и пожизненную ренту, которые не предназначены для выплаты пенсий в рамках пп. a), b) и c) п.1 ст. 11 Кодекса IRS; получают доходы в натуральной форме; получают доходы от алиментов/пенсий на содержание свыше 4.104 евро.

Налогоплательщики, освобожденные от предоставления декларации IRS и не представившие ее, после крайнего срока (31 мая) могут - через Финансовый портал - бесплатно запросить выдачу соответствующего свидетельства (certidão), последовательно выбрав опции Cidadãos > Serviços > Dispensa Entrega IRS > Entregar Pedido, с указанием характера и суммы дохода, а также уплаченного налога.

Если впоследствии вам снова понадобятся certidões, то вы можете получить их на Финансовом портале, выбрав опции Cidadãos > Serviços > Dispensa Entrega IRS > Consultar Pedido.