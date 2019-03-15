Кубанские акробатки завоевали «золото» в Португалии

Пятница, 15 Март 2019 Португалия Португалия

Кубанские акробатки завоевали «золото» в Португалии

В португальском городе Майа завершился первый этап Кубка мира по спортивной акробатике.

В соревнованиях приняли участие более 300 гимнастов из 11 стран мира. Сборную России представляли 27 акробатов. Среди них было семь представителей Краснодара – Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина, Анастасия Паршина, Эдуард Зварыч, Александр Шутов, Иван Шабельник и Альберт Данилишин, пишет kubnews.ru.

В женских групповых упражнениях кубанское трио завоевало золотую медаль, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В третьей декаде марта в Лас-Вегасе пройдет второй этап Кубка мира.

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