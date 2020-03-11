Кубок Европы по метаниям в Португалии перенесен

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) перенесла Кубок Европы по метаниям, который должен был пройти 21-22 марта в Лейрии (Португалия), на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

Отмечается, что Европейская легкоатлетическая ассоциация обсудит возможную дату проведения Кубка Европы на заседании исполнительного совета 24-25 марта в Лозанне. "Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и зрителей имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении, пишет ТАСС.