Культурный центр в виде коробки построили в селе в Португалии

Труднее всего было адаптировать пространство под новые потребности и не нарушить целостности архитектуры села.

Сельская среда Фелгейраш, где построен центр, наполнена традиционными старыми домами среди сельскохозяйственных полей и небольших дворов. Поэтому новое здание не должно кардинально выделяться со всего пространства, пишет 24tv.ua.

Владелец хотел, чтобы новый культурный центр был удобен для посещения и притягивал туристов. Такая характеристика добавила больше творчества в процесс проектирования.

Поэтому архитекторы решили сделать центр в прямоугольной форме. Легкие подъезды, входы и мосты сумели сохранить сдержанность здания снаружи.

Мы абсолютно уверены, что это новое пространство имеет все, чтобы играть выдающуюся роль для всех, не теряя своей смелости и безвременья, и поэтому представляет успех для владельца строительства, – рассказали в архитектурной компании.

Главной изюминкой проекта стал элемент декора, который подвешен к потолку в нескольких комнатах. Эта тонкая прозрачная сетка представляет ветер, его потоки и интенсивность, внося динамику в очень широкий и простой потолок.