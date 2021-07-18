Летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлот» вернули в Москву

Воскресенье, 18 Июль 2021 Португалия Португалия

Летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлот» вернули в Москву

Рейс SU2606 российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Лиссабон экстренно развернули на полпути в небе над Польшей.

Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17:21 мск, а в 21.31 вернулся туда же.
В субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Работники наземных служб недовольны условиями оплаты труда и требуют, чтобы перегрузочная компания, которая испытывает финансовые трудности из-за пандемии, выплатила задолженность по зарплате и отпускные сотрудникам.
Сейчас работа воздушной гавани парализована. Предполагается, что забастовка продлится две недели. Чило отмененных рейсов продолжает расти.

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