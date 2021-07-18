Летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлот» вернули в Москву

Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17:21 мск, а в 21.31 вернулся туда же.

В субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Работники наземных служб недовольны условиями оплаты труда и требуют, чтобы перегрузочная компания, которая испытывает финансовые трудности из-за пандемии, выплатила задолженность по зарплате и отпускные сотрудникам.

Сейчас работа воздушной гавани парализована. Предполагается, что забастовка продлится две недели. Чило отмененных рейсов продолжает расти.