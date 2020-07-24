Летний классический фестиваль пройдет в Лиссабоне

Концерты и открытые занятия по технике и музыкальной интерпретации начнутся в воскресенье и продлятся до 4 августа. Мероприятия пройдут в разных частях столицы: в Национальной консерватории, Центре искусства и культуры, здании Лиссабонского столичного оркестра, театрах Thalia и Palácio das Laranjeiras.

В фестивале примут участие 200 молодых музыкантов, половина из которых являются португальцами, а другая – гостями из 30 стран. Занятия проведут 15 мастеров и профессиональных педагогов, известных на международном уровне.

В их числе финский пианист Henri Sigfridsson, победитель Международного конкурса пианистов им. Бетховена 2005 года; албанский скрипач Tedi Papavrami, один из величайших виртуозов современности; британская флейтистка Emily Beynon из Королевского оркестра; шведский виолончелист Frans Helmerson, один из самых уважаемых музыкантов и преподавателей современности.

Концерты представляют собой «очень разнообразный и привлекательный репертуар», в них много интерпретаций фортепианных произведений Бетховена и Эльдара Небольсина. В программу включен сборник песен гениального Бонна на нескольких языках, квартет Шумана и Дворжака, а также веселый «Карнавал животных», который закроет фестиваль на оптимистичной ноте.