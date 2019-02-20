Лидер профсоюза медсестер объявит голодовку

Лидер Демократического союза медсестер (Sindicato Democrático dos Enfermeiros) Карлуш Рамалью объявил, что в среду 20 февраля объявит голодовку возле резиденции президента Португалии в Белене.

«Мы не прекратим забастовку и доведем ее до победного конца», - заявил Рамалью в интервью местным СМИ.

Также представитель профсоюза отметил, что бастующие медсестры становятся жертвами «беспрецедентного давления».

По словам Рамалью, у участников протеста пытаются «отнять право на забастовку».

Также он добавил, что на медицинских работников давит «диктатура» со стороны руководства, которая пытается навязать им свои правила и заставить замолчать.

Напомним, забастовки медработников проходят по всей стране. По словам бастующих, Минздрав не учитывает стаж работы медсестер и санитарок и не нанимает медработников в достаточном количестве. Также, профсоюз добивается пересмотра пенсионного возраста для медсестер.