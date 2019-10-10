Лионель Месси: «Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»

Четверг, 10 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Лионель Месси: «Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему не хватает соперничества с Криштиану Роналду, и он бы хотел, чтобы португалец остался в «Реале».

-Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале». Такое решение пошло бы на пользу конкуренции в чемпионате и противостояниям «Барселоны» с мадридцами.

-«Реал» окажется на высоких позициях в конце чемпионата, ведь у них всегда подобраны очень хорошие игроки. Но все-таки надо отметить, было понятно, что уход Криштиану отразится на результатах команды, — сказал Месси в интервью RAC1, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. В составе туринцев 34-летний форвард провел 51 матч, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач.

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