Липецкие каратисты покорили Португалию

Спортсмены известного липецкого клуба «Белый тигр» выступили в чемпионате Европы по киокусинкай в португальском Порту и принесли сборной России 4 медали.

Особенно приятно, что команду вели за собой взрослые липецкие спортсмены. Женский финал в весовой категории до 55 кг и вовсе получился чисто липецким: Екатерина Лютова и Анастасия Спиридонова. До этого девушки выдержали по 4 непростых победных боя с соперницами из разных стран, а в схватке за «золото» встретились между собой. В итоге чемпионкой Европы стала Спиридонова, а Лютовой досталась «серебряная» медаль, пишет gorod48.ru.

Победно шествовал по турнирной сетке и наш Дмитрий Берестнев среди мужчин до 80 кг. Лишь в полуфинале он уступил сильному сопернику из Болгарии, который впоследствии и стал чемпионом. Липчанину досталась «бронза».

Выступали в Португалии и спортсмены помладше. Здесь липчане тоже не остались без наград. Тихон Кузнецов взял «бронзу» среди каратистов до 18 лет в весе до 80 кг.

Президент липецкой областной федерации синкекусинкай и клуба «Белый Тигр» высоко оценил успехи своих учеников, ведь все четверо вернулись домой с медалями турнира самого высокого уровня, но при этом добавил, что результаты могли быть еще выше, если бы к российским спортсменам более объективно относились бы судьи.

Подготовили спортсменов Юрий Смыков, Эдуард Саргсян и Виктория Кудоярова. К слову, Лютова и Берестнев уже являются тренерами «Белого Тигра», который завоевывает популярность и постепенно выходит на ведущие роли в липецком каратэ.

Остается добавить, что чемпионат Старого Света собрал более 700 бойцов (!) из 23 стран континента.